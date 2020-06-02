В понедельник, 1 июня, в аппарате Министерства здравоохранения Украины был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 2 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19. Сразу был выявлен в соответствии с утвержденным нами, Минздравом, алгоритмом и круг лиц, с которыми контактировал этот сотрудник. Было определено количество этих людей. Сегодня проведут тестирование... Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть все так, как это происходит на любом другом предприятии или организации", - сказал Степанов.

Степанов о первом случае коронавируса в Минздраве - с 02:00

Напомним, по состоянию на утро 2 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 340 человек.

Также мы писали, что ученые рассказали, когда завершится эпидемия коронавируса в Украине.