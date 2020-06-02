Во вторник, 2 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят ряд законопроектов, в том числе, предусматривающий установление процедуры изменения отчества.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Итак, депутаты сегодня в первом чтении рассмотрят изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы. Кроме того, в повестке дня - законопроекты относительно проведения национальной инвентаризации лесов, ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения. Также Рада проголосует о проекте закона касаемо деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации спорта ученического рассмотрят во втором чтении.

Нардепы рассмотрят изменения в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложены проекты законов относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни и первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

Парламент также намерен определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.

Напомним, ранее из-за коронавируса у одного из нардепов Рада временно приостанавливала пленарные заседания.