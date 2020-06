Вчера, 1 июня, в США, в штате Нью-Йорк, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда, внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции.

Об этом сообщает New York Post.

ЧП случилось в городе Баффало. Так, один из очевидцев ЧП снял видео случившегося. На нем видно, как разбегается толпа людей перед внедорожником, он проезжает дальше, в сторону машины стреляют.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Они были доставлены в медицинский центр округа Эри. Власти оценивают их состояние как стабильное.

По словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, водитель внедорожника и его пассажиры были задержаны и арестованы.

BREAKING: A trooper and an officer were hit by a car that blew through a line of officers at the protest on Bailey Avenue according to PBA President John Evans. They were taken to ECMC. Stay with @SPECNewsBuffalo for updates. #Buffalo pic.twitter.com/odQygo09lH