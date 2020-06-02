Во время акций протеста В США внедорожник наехал на толпу офицеров. Фото: Facebook

Вчера, 1 июня, в США, в штате Нью-Йорк, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда, внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции. 

Об этом сообщает New York Post.

ЧП случилось в городе Баффало. Так, один из очевидцев ЧП снял видео случившегося. На нем видно, как разбегается толпа людей перед внедорожником, он проезжает дальше, в сторону машины стреляют.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Они были доставлены в медицинский центр округа Эри. Власти оценивают их состояние как стабильное.

По словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, водитель внедорожника и его пассажиры были задержаны и арестованы.

Напомним, в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

Ранее мы писали, что в ходе беспорядков уже погибли 4 человека и несколько были ранены. Около 30 городов начали активно протестовать. Многие задержанные выражали свой протест в такой радикальной форме как поджигание машин, перекрытие трасс, некоторые бросали в представителей правопорядка коктейли "Молотова".

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