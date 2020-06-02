Вчера, 1 июня, в США, в штате Нью-Йорк, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством чернокожего Джорджа Флойда, внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции.

Об этом сообщает New York Post.

ЧП случилось в городе Баффало. Так, один из очевидцев ЧП снял видео случившегося. На нем видно, как разбегается толпа людей перед внедорожником, он проезжает дальше, в сторону машины стреляют.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Они были доставлены в медицинский центр округа Эри. Власти оценивают их состояние как стабильное.

По словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, водитель внедорожника и его пассажиры были задержаны и арестованы.

BREAKING: A trooper and an officer were hit by a car that blew through a line of officers at the protest on Bailey Avenue according to PBA President John Evans. They were taken to ECMC. Stay with @SPECNewsBuffalo for updates. #Buffalo pic.twitter.com/odQygo09lH — Stephen Marth (@StephenMarth) June 2, 2020

Напомним, в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

Ранее мы писали, что в ходе беспорядков уже погибли 4 человека и несколько были ранены. Около 30 городов начали активно протестовать. Многие задержанные выражали свой протест в такой радикальной форме как поджигание машин, перекрытие трасс, некоторые бросали в представителей правопорядка коктейли "Молотова".