Уже завтра, 7 июня, украинцы будут радо поздравлять всех друзей и знакомых со светлым праздником - Святой Троицей. Ежегодно дата праздника меняется в зависимости от Пасхи. В народе торжество еще называют Пятидесятницей или Зелеными святками из-за традиции украшать храмы и иконы зелеными ветками деревьев.

По церковной традиции, сошествие Святого Духа на апостолов произошло на 50-й день после воскресения. С Троицей связано главное христианское учение о трех лицах единого Бога - Отца, сына и святого духа.

Праздник издавна считался девичьим. Молодежь устраивала посиделки в компании, девушки могли "невеститься" или гадать о суженом, а земля готовилась к плодоношению - на полях колосилась рожь и овёс, а лето окончательно вступало в свои права.

Считалось, что на Троицу нельзя купаться в реке из-за нашествия нечистой силы (русалок). Впрочем, многие народные традиции праздника были утрачены, сохранившись в некоторых деревнях, как обрядовое творчество.

"Страна" публикует открытки и поздравления с наступающей Святой Троицей, которые можно отправить своим родственникам и друзьям.

Троица 2020 - поздравления и открытки с праздником

Нехай cвята Трійця дарує Україні мир, добро та спокій. Бажаю зустріти це величне свято з добрими надіями, світлими помислами та добрими справами, з вірою та впевненістю у щасливе майбутнє!

С Троицей, пусть будут слышны колокольные звоны по всему городу, пусть зеленеют луга и на душе становится радостно. Желаю, чтобы сердце наполнилось любовью и верой в спасение. Славим вечное единение Бог-отец Бог-сын и Бог-дух!

В Троицу принято украшать дом раннею листвой и ароматной хвоей. Пусть светлый праздник принесет в дом мир и спокойствие, подарит встречу с родными и успокоит боль утраты.

Пусть летний праздник подарит тепло, взаимопонимание и хорошие отношения между родными!

У свято Трійці бажаю миру, світлих надій і радісних хвилин, добра та Божого благословення!

Нехай Трійця залишає все погане в минулому, наповнює серце теплом та щирою радістю!

В цей день зелений колір в моді.

Нехай квіти та трави, що буяють,

Серце твоє зігрівають,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

В жизни не всегда все бывает гладко, но пусть везет на любовь, добро и понимание. Пусть всегда в доме будут слышны радостный смех, запах цветов и звонкая песня.

Живіть натхненно, не знаючи біди, нехай покинуть дім турботи,

Попереду багато подарунків літа: краси і ніжності щедроти.