Уже завтра, 7 июня, украинцы будут радо поздравлять всех друзей и знакомых со светлым праздником - Святой Троицей. Ежегодно дата праздника меняется в зависимости от Пасхи. В народе торжество еще называют Пятидесятницей или Зелеными святками из-за традиции украшать храмы и иконы зелеными ветками деревьев.
По церковной традиции, сошествие Святого Духа на апостолов произошло на 50-й день после воскресения. С Троицей связано главное христианское учение о трех лицах единого Бога - Отца, сына и святого духа.
Праздник издавна считался девичьим. Молодежь устраивала посиделки в компании, девушки могли "невеститься" или гадать о суженом, а земля готовилась к плодоношению - на полях колосилась рожь и овёс, а лето окончательно вступало в свои права.
Считалось, что на Троицу нельзя купаться в реке из-за нашествия нечистой силы (русалок). Впрочем, многие народные традиции праздника были утрачены, сохранившись в некоторых деревнях, как обрядовое творчество.
"Страна" публикует открытки и поздравления с наступающей Святой Троицей, которые можно отправить своим родственникам и друзьям.
Троица 2020 - поздравления и открытки с праздником
Нехай cвята Трійця дарує Україні мир, добро та спокій. Бажаю зустріти це величне свято з добрими надіями, світлими помислами та добрими справами, з вірою та впевненістю у щасливе майбутнє!
С Троицей, пусть будут слышны колокольные звоны по всему городу, пусть зеленеют луга и на душе становится радостно. Желаю, чтобы сердце наполнилось любовью и верой в спасение. Славим вечное единение Бог-отец Бог-сын и Бог-дух!
В Троицу принято украшать дом раннею листвой и ароматной хвоей. Пусть светлый праздник принесет в дом мир и спокойствие, подарит встречу с родными и успокоит боль утраты.
Пусть летний праздник подарит тепло, взаимопонимание и хорошие отношения между родными!
У свято Трійці бажаю миру, світлих надій і радісних хвилин, добра та Божого благословення!
Нехай Трійця залишає все погане в минулому, наповнює серце теплом та щирою радістю!
В цей день зелений колір в моді.
Нехай квіти та трави, що буяють,
Серце твоє зігрівають,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
В жизни не всегда все бывает гладко, но пусть везет на любовь, добро и понимание. Пусть всегда в доме будут слышны радостный смех, запах цветов и звонкая песня.
Живіть натхненно, не знаючи біди, нехай покинуть дім турботи,
Попереду багато подарунків літа: краси і ніжності щедроти.