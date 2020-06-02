По состоянию на 06:00 вторника, 2 июня, в Карпатах наблюдается облачная погода. На горе Поп Иван Черногорский лежит плотный снежный покров и очень холодно.

Об этом свидетельствует сообщение Черногорсокого горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 06:15 2 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха -4 градуса", - сказано в сообщении спасателей.

Напомним, в первый день лета, 1 июня, на Карпаты обрушился снегопад. До этого уже несколько дней в горах наблюдались зимние осадки.

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