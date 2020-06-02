В водохранилищах аннексированного Крыма резко сократился объем пресной воды. Так, на начало июня запасы воды составили 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем на этом период в прошлом году.

Об этом со ссылкой на заявление "регионального" Гидрометцентра сообщает РИА "Новости".

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - говорится в сообщении.

Представители Гидрометцентра отмечают, что такая ситуация сложилась из-за малого количества выпавших осадков на полуострове. Так, в бассейне реки Черная (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм осадков, что на 80% меньше нормы.

Напомним, Украина может начать продажу пресной воды в аннексированный Крымю Власти аргументируют это тем, что если Израиль поставляет воду в Палестину, хотя между территориями идут военные действия, то и в Украине могут продавать воду на полуостров.

Также мы писали, что вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после возвращения Украине как Крыма, так и Донбасса.