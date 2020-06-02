Во вторник, 2 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,8181 грн/$1. По сравнению с предыдущим банковским днем, 1 июня, доллар подешевел на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 1 июня - 26,8181 грн, а официальный курс евро во вторник составляет 29,8043 за единицу валюты. Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий рабочий день. Цена 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,8467 грн.

Курс НБУ на 2 июня. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что доллар опускают на ожиданиях транша от МВФ и прогнозировали, что будет с курсом в начале июня.