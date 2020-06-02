Депутат Александр Ложичев, в понедельник, 1 июня, на сессии Херсонского городского совета рассматривал на телефоне фото полуобнаженной девушки.

Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Политика.ks.

Так, депутат Херсонского городского совета вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженной блондинки. "Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" в который раз попался на интимной переписке. На этот раз инцидент произошел с главой Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Объектив фотокорра поймал ее в тот момент, когда на заседании Верховной Рады она в мессенджере вела диалог о сексе на "новом матрасе". Интимная переписка Третьяковой попала на фото.