В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать митингующих возле Белого дома, которые собрались в рамках "черного майдана". После этого президент США Дональд Трамп выступил с речью.

Об этом сообщает Reuters.

Впрочем, временные меры не помогли. После выступления Трампа протесты вспыхнули вновь. Это седьмая ночь, когда в Вашингтоне наблюдаются митинги.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военные части Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал Дональд Трамп.

После своего выступления президент США покинул территорию Белого дома через район, который был перед этим очищен для него. Он перешел в епископальную церковь Св. Иоанна, где позировал для фото с Библией, найденной на месте протестов.

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия. Белый дом сказал, что территорию очищают перед комендантским часом.

Но с наступлением комендантского часа протестующие все равно остались на улицах Вашингтона и других американских городов.

Вероятный соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден продолжает критиковать главу государства, обвиняя его в "использовании американских военных против американского народа".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

Также мы писали, что смерть Флойда официально признали убийством.