По состоянию на утро вторника 2 июня, в Украине выявили уже 24 340 случаев коронавируса. Вчера, 1 июня, сообщалось о 24 012 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 328 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1 029 случаев;

Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 776 случаев;

Закарпатская область - 1 216 случаев;

Запорожская область - 450 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 442 случая;

Кировоградская область - 516 случаев;

г. Киев - 3071 случай;

Киевская область - 1623 случая;

Львовская область - 1734 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 271 случай;

Ровенская область - 1 823 случая;

Сумская область - 173 случая;

Тернопольская область - 1 180 случаев;

Харьковская область - 1 105 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 458 случаев;

Черновицкая область - 3410 случаев;

Черкасская область - 411 случаев;

Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ считает, что нет никаких данных о снижении опасности коронавируса.