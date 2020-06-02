Данные на утро 2 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 340 человек
По состоянию на утро вторника 2 июня, в Украине выявили уже 24 340 случаев коронавируса. Вчера, 1 июня, сообщалось о 24 012 пациентах с Covid-19. Таким образом за сутки в стране зафиксировали 328 новых пациентов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1 029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1 216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1 442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
г. Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ровенская область - 1 823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1 180 случаев;
Харьковская область - 1 105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ считает, что нет никаких данных о снижении опасности коронавируса.