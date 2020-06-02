Пандемия коронавируса в Украине к июню прошла фазу ежедневного роста. С конца мая ежедневно прослеживается тенденция медленного угасания эпидемии.

Об этом свидетельствуют исследования Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского.

Уточняется, что в течение ближайших 6 дней предполагается медленный спад эпидемии в Украине с уровнем плато 300-450 новых инфицированных в сутки.

По мнению ученых, прирост новых случаев Covid-19 в стране в это время будет значительно ниже суточного количества тех пациентов, которые выздоровели. Медленное угасание пандемии будет монотонным. Прирост новых заболевших будет держаться на уровне плато примерно до конца месяца.

Уточняется, что если обстоятельства будут благоприятными, то в течение июля ученые прогнозируют более чем двукратный спад болезни. Также исследователи объяснили, почему вторая фаза распространения Covid-19 в Украине была такой затяжной. Они считают, что причина этому – плохое соблюдение карантинных ограничений гражданами, неосторожность на протяжении весенних религиозных праздников и недостаточное качество медицины в стране.

Напомним, ВОЗ считает, что нет никаких данных о снижении опасности коронавируса.

Также мы писали, что Киев все еще не готов ко второму этапу смягчения карантина, хотя в столице уже начали третий.