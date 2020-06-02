Прощание с известным украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня, состоится в Киеве в среду, 3 июня, и во Львове в четверг, 4 июня.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прощание состоится в среду, 3 июня, в Киеве. Церемония начнется в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (станция метро "Левобережная").

Во Львове церемония состоится в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра. Начало: в 11:30. Захоронение запланировано на пятницу, 5 июня, на Лычаковском кладбище.

Отметим, Скорику на момент смерти был 81 год. Он - автор музыки к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй", ряда кантат для хора и симфонического оркестра.

Напомним, в феврале в Киеве скончался известный композитор и народный артист Украины Лев Колодуб.