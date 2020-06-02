После того, как глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в марте вместе с зарплатой получил еще и солидные надбавки (в общей сложности вышла 121 000 гривен - Ред.), в апреле он получил на руки 75 134 гривны.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос агентства "Украинские Новости".

Должностной оклад Игоря Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам гостайны - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Предельная сумма при этом, согласно закону, составила 75 134 гривны.

Ранее "Страна" сообщала, что новый глава Нацполици Клименко не проходил собеседование с Зеленским.