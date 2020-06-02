Суд в Броварах продолжает избирать меру пресечения для участников перестрелки, которая произошла 29 мая на улицах этого города. 20-и подозреваемым суд назначил содержание в СИЗО без права внесения залога и вот стало известно о судьбе еще трех стрелков.

О новых решениях суда министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в комментариях к своему сообщению в Facebook.

"По Броварам: суд принял решение о мере пресечения еще трем фигурантам дела: одному - находящемуся в розыске - содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков.

Напомним, утром 29 мая в жилом квартале Броваров произошла стрельба между двумя группировками из-за передела рынка пассажирских перевозок. По состоянию на 31 мая было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство) 23 лицам. 1 июня 20 фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

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