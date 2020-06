Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания. Глава Белого дома успокоил простых американцев и пригрозил организаторам погромов тюремными сроками.

Массовые беспорядки и погромы следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, считает Дональд Трамп.

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм. Но мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Трамп подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки. При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

"Мои сограждане - моя первая и главная обязанность как президента - защищать нашу великую страну и американский народ. Я дал клятву соблюдать законы нашей нации - и это именно то, что я буду делать", - уточнил президент.

