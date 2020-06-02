В громкой истории с увольнением директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда появился новый поворот.

Одесский апелляционный суд все же отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которым, в свою очередь, было отменено решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с Александром Ройтбурдом.

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против облсовета. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

Апелляционный суд констатировал, что хоть Ройтбурд и был назначен на должность согласно закону, но все же в работе допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пускал в музейные фонды депутатов-ревизоров и т.д.

"Вы конечно будете смеяться, но эти удивительные люди опять меня уволили. Боротьба триває, завтра начнем рефлексировать.

Я надеюсь в Украине кроме странных судебных решений еще действуют ЗАКОНЫ с большой буквы З", - написал Александр Ройтбурд в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский вместе с Ройтбурдом, обсудил, как культура может объединить украинцев.