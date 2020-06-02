В США наметилась тенденция к снижению накала протестных выступлений, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания.

Так, например, жители Миннеаполиса (где и произошла трагедия - Ред.) вышли на улицы своего города и начали очищать стены домов и заведений от надписей, которыми протестующая толпа щедро "украсила" все что могла. В ход идет всё: растворители, щетки, тряпки и даже дрели.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

В то же время в центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских перед комендантским часом, который ввели с понедеьника с 23.00. В частности, усиленные подразделения находятся в районе Юнион-сквер в центре Манхэттена.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что полиция задержала на протестах "черного Майдана" дочь мэра Нью-Йорка.