Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, сколько нарушений зарегистрировали камеры автоматической фиксации дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы. Отработана приблизительно 1/6 часть от общего количества нарушений.

Данные глава МВД привел в своем Twitter.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксированы 35 762 события, отработано 5620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex!" - завершил Аваков запись латинским изречением, которое переводится как "закон суров, но это закон".

Как писала "Страна", камеры автофиксации превышения скорости заработали в столице с 00 часов 01 минуты 1 июня.

Мы также сообщали, что за первые восемь минут работы система зафиксировала 262 случая превышения скорости.