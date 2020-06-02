"Минирование" моста Метро: кто будет крайним?

Самая резонансная столичная новость вчерашнего дня – захват "минером" моста Метро, уже второй за последний год. Причем, если в первый раз все выглядело как трагедия (поскольку у "минера" было оружие), то теперь все напоминало фарс, поскольку "террорист" не имел ни мины, ни оружия. Да и сама цель "минирования" осталась непонятной.

Конечно, нельзя исключать, что цель была вовсе не у "минера", а у тех, кто мог организовать этот фарс, – к примеру, ради того, чтобы показать эффективность Нацполиции и, соответственно, эффективность министра внутренних дел Арсена Авакова, над которым сгустились тучи после изнасилования в Кагарлыке.

Однако вряд ли эта версия соответствует действительности – поскольку перекрытый на полдня мост, провоцирующий пробки, не является фактором, способным добавить популярности хоть кому-то. Да и сам факт второго "минирования" места Метро за год будут использовать скорее как аргумент против Авакова, а не за него.

Тем более, все мы помним, как предыдущего "минера" превратили чуть ли не в героя после того, как выяснилось, что он является участником АТО.

И, по итогу, основная масса граждан так и не узнала о его судьбе, что породило у многих мысль о том, что никакого наказания не последовало. А безнаказанность и рождает прецеденты. Второе "минирование" – следствие того, что по итогам первого не было ни громкого судебного процесса, ни показательного наказания. И если после вчерашнего эпизода тоже не будет ничего подобного, то будут и третье, и четвертое.

Изменят ли "слуги" закон о языке?

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже во второй раз сделал заявление о том, что языковое законодательство нужно менять в сторону либерализации. И это может означать, что у нынешней власти действительно есть такие планы. Правда, не факт, что они будут реализованы.

Сам Разумков, вне сомнения, – сторонник такой либерализации. Он не скрывает, что в жизни является русскоязычным, а год назад и вовсе был демонстративно русскоязычным. Что, впрочем, не помешало ему молчать на языковую тему в течение первых восьми месяцев руководства Верховной Радой.

Потому, вполне вероятно, нынешнее возрождение этой темы – подготовка к местным выборам. "Слуги народа" не могут не понимать, что в Галичине они эти выборы проиграют, поскольку они там проигрывали даже на выборах 2019 года. Поэтому для них важнее вернуть поддержку Юго-Востока, полученную во время президентской и парламентской кампаний. А чтобы при этом не оттолкнуть "умеренные" западные области вроде Волынской и Ровенской, родилась формула о законе, который устроит всех.

На самом деле такой закон в Украине создать невозможно. Для Юго-Востока "закон, устраивающий всех", – это возможность смотреть ТВ и кино на русском, сфера обслуживания и общение с властью на русском, возможность обучения в детсадах, школах и вузах на русском. Для националистов Галичины "закон, устраивающий всех", – это полный запрет русского языка. Поэтому "слуги" будут искать компромиссный вариант.

Скорее всего, он будет состоять в сохранении насильственного доминирования украинского языка на центральном уровне и в послаблениях на местном. То есть, к примеру, квоты на общеукраинском ТВ сохранят на нынешнем уровне (хотя, возможно, и уберут их дальнейшее увеличение), а местным телеканалам разрешат эти квоты уменьшить. Школы с русским (или венгерским, румынским и т. д.) языком обучения могут разрешить, но вузы сохранят украиноязычными. А решение вопросов о сфере обслуживания или языке местной власти могут передать на региональный уровень, сохранив при этом стопроцентную украиноязычность Верховной Рады.

По идее, такой законопроект в штыки встретят только откровенные националисты. Для "умеренных" жителей Луцка или Ровно нет разницы, на каком языке учатся в харьковских школах или обслуживают покупателей в одесских магазинах. Однако при этом надо понимать, что протесты националистов даже против такого законопроекта будут жесткими, и потому главный вопрос в том, хватит ли у власти смелости выдержать их давление. Если да, то "слуги" действительно смогут получить дополнительные бонусы во время выборов. Если нет – их акции на Юго-Востоке очень сильно упадут. В том числе – и на родине Зеленского.

Будут ли переселенцы голосовать осенью?

На местных выборах 2020 года, в отличие от предыдущих, все переселенцы смогут голосовать без ограничений. По крайней мере, так обещают "слуги народа", которые готовят пакет изменений в Избирательный кодекс. Если это произойдет, то одна из наиболее дискриминационных норм времен Порошенко будет устранена.

Проблема с участием в выборах переселенцев – это, как известно, проблема последних шести лет. До начала войны на Донбассе она никогда не возникала, а по горячим следам в 2014-2015 годах решена не была. Причем, если нормы об участии переселенцев в президентских или парламентских выборах сомнению не подлежали, то та же тема в отношении местных выборов вызывала споры – в том смысле, что временно проживающие в населенном пункте граждане не должны влиять на выбор местной власти в этом регионе.

Но сейчас предмета для спора уже практически нет: очевидно, что люди, которые не вернулись на Донбасс в течение пяти лет после окончания активных боевых действий, в ближайшие годы туда не вернутся. А если учесть тот факт, что уже вторая по счету украинская власть ничего не хочет делать для реинтеграции потерянных территорий, то можно утверждать, что переселенцы не вернутся на Донбасс никогда. А значит, с большой вероятностью места их нынешнего проживания являются постоянными. И все они уже не "временные переселенцы", как и "Шахтер" уже донецкий, а харьковский или киевский.

Соответственно, норма о восстановлении прав переехавших с Донбасса жителей на участие в местных выборах должна быть единодушно поддержана в парламенте. При одном условии: если ее не объединят в один законопроект с другими нормами, которые "слуги" хотят протащить перед местными выборами, – вроде права Центризбиркома самостоятельно менять составы комиссий или права депутатских групп на квоты в избиркомах. Потому что в этом случае в парламенте может начаться бунт.

Зеленский не хочет раскрутки "дела Байдена"

Вчера Владимир Зеленский в интервью изданию The Telegraph дал понять, что определился со своей позицией по отношению к скандалу с разговором Байдена и Порошенко.

Позиция, собственно, состоит в отсутствии позиции: президент не считает само дело актуальным, поскольку не хочет еще одного втягивания Украины в предвыборную кампанию в США.

По сути, Зеленский повторил те же аргументы, которые недавно использовали американские продемократические СМИ: мол, сейчас у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе, а если начать ворошить "Байденгейт", то поддержку Демократической партии Киев потеряет.

В тоже время, само перемещение скандала с разговорами Байдена и Порошенко в логику отношений США и Украины порочно.

Для Украины в этом смысле вообще не интересен Байден. Не важны его мотивы.

Важно другое - то, что президент нашей страны в нарушение Конституции и законов нашей страны выполнял указание руководства иностранного государства.

Только это и важно. И именно это и должно стать предметом расследования в Украине в отношении Порошенко, а не то, чем руководствовался Байден, требуя уволить Шокина. И именно эту позицию любое суверенное государство и должно отстаивать на международной арене, а не пытаться оправдаться, что "мы ничего делать не планируем, чтоб нас не обвинили во вмешательстве в чьи-то выборы".