Российский музыкант Дельфин (по паспорту Андрей Лысиков) выпустил клип на новую песню "Лето", которая вошла в прошлогодний альбом "Край". Премьера ролика совпала с Международным днем защиты детей.

Видео появилось на YouTube-канале исполнителя.

Режиссером "Лета" выступил питерский фотограф Валентин Блох. Видео содержит документальные кадры похорон диктаторов разных стран, а Дельфин и его музыканты пьют кровь и позируют в костюмах, стилизованных под мундиры офицеров СС.

Текст песни "Лето" крайне мрачный, как в большинстве песен Дельфина.

На лафете плывущий труп,

За ним танцующие юнцы,

Сквозь щель облизанных губ

Слышны мозгов бубенцы.

Рыдающая страна

Тонет в зелёных соплях,

Надежда коснулась дна,

Дна в раскалённых углях.

Копоть прощальных речей

Над скошенным полем гвоздик,

Полнослёзный людской ручей,

Тонущий в нём же крик.

В золоте траурных лент

Играет солнечный луч,

Буквами новых легенд

Страны бесконечных туч.

И кто-то легко вздохнул воздухом перемен ветра,

А кто-то отбросил стул,

Повиснув на высоте полуметра.

Кто-то стал криком "Ура!",

И полетела по улицам эха птица,

Порхая над городом до утра,

Белые перья рассвет заставлял искриться.

А потом все всё начнут делить, но не делиться.

Мерзость новые представит лица.

Придут жрать другие,

Долго ждавшие, злые,

Разорвут на куски

Что осталось,

Сделают правдой жалость,

Будут лить кровь.

Много. Вновь. Вновь.

А мы хотим лишь тепла,

А мы хотим только света, Весны.

Чтобы наши тела Сквозь сны выросли в лето.

Дельфин выпустил клип к песне из прошлогоднего альбома. Видео: YouTube / Дельфин

Напомним, три года назад "Страна" сообщала, что Андрея Лысикова не пустили в Украину на фестиваль.

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