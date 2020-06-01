В Молдове еще 10 человек скончались от коронавируса, общее число скончавшихся составляет 305 человек, также выявлено 109 новых случаев заражения. Об этом сообщила государственный секретарь министерства труда, социальной защиты и семьи Константин Рымеш, передает Интерфакс.

"Сегодня проведено 775 тестов на COVID-19, в том числе 639 первичных тестов. Выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. 8360 человек в Молдавии были заражены COVID-19. Из них 4622 вылечилось, 305 скончалось. В настоящее время имеем 3433 активных случаев", - сказал Рымеш на брифинге после заседания Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения.

По его словам, почти половина выявленных в понедельник случаев зарегистрировано в Кишиневе - 51 из 109. По данным Минздрава Молдовы, в Приднестровье в понедельник зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом.

По данным Оперативного штаба в Тирасполе, в приднестровском регионе зарегистрировано 989 случаев заражения CIOVID-19, 566 человек выздоровели, 380 - скончались.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня.

Несмотря на то, что количество ежедневно регистрируемых случаев не снижается и даже растет, власти объявили о поэтапной отмене введенных ограничений. В частности, были открыты парикмахерские, возобновлены международные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом и автобусами, открыт ряд пунктов перехода границы. С 1 июня открылись рынки в крупных городах, разрешены спортивные занятия и соревнования на открытом воздухе, возобновляет работы в полном объеме Агентство публичных услуг. Согласно принятому решению, с 8 июня откроются торговые центры, а с 15 июня - спортивные залы и фитнес-центры.

В Приднестровье также начато поэтапное снятие ограничений. Однако режим чрезвычайного положения в регионе был продлен до 15 июня.

Напомним, что с первого дня лета Молдова открывает еще три пункта пропуска с Украиной.

Также мы писали, что с 29 мая на границе с Молдовой открыли 6 КПП.