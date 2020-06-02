В понедельник, 1 июня, должна была заработать понтонная переправа, установленная на месте обрушившегося автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области. Однако открытие движения отложили.

Глава областной государственной администрации Александр Бондаренко в своем Facebook объяснил, почему.

"Устройство понтонной переправы в с. Алексеевка - на финишной прямой. Как и планировалось, сейчас подрядчики уже завершают подключения освещения и устанавливают последние дорожные знаки. Также сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы: в реке Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому было принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры уже занимаются решением проблемы", - написал Бондаренко.

Как писала "Страна", металлический автомобильный мост через Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая прямо под колесами фуры.

Мы также приводили заверения Бондаренко в том, что 1 июня движение через понтонную переправу будет открыто.