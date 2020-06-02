Май в этом году оказался самым холодным в XXI веке, а метеорологическое лето в Украине так и не наступило.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя температура в мае была ниже нормы на 2,8 градуса - +12,4 по Цельсию.

"Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0°, а теплее - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6°", - указано в сообщении.

Кроме того, месяц оказался и самым дождливым - в мае выпало 122 мм, что составляет 230% климатической нормы в месяц.

Однако это компенсировали маленькую долю осадков в 2019 году. Несмотря на дождливость, в рейтинге самых влажных месяцев май занял шестое место.

Напомним, по данным украинских синоптиков, это лето будет теплым и дождливым. Мы собрали прогноз погоды на июнь и на все лето от украинских синоптиков. А также, какой будет погода на Троицу.

Как сообщала "Страна", южная часть Одесской области потеряет львиную долю урожая из-за сильной засухи. Перспектива того, что 95% всех озимых посевов на юге области будут потеряны из-за погодных условий, является вполне реальной.