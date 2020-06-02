Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после возвращения Украине как Крыма, так и Донбасса.

Об этом он сказал 1 июня в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Ведущий спросил у Резникова, обращалась ли Россия к Украине по поводу возможных переговоров о возобновлении поставок воды в Крым.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", - сказал член Кабмина.

Ответ Резникова смотрите в самом начале сюжета

Ранее "Страна" писала о предложении вице-премьера решать судьбу Донбасса без России, но с Великобританией и США.

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