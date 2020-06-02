На участке трассы Киев-Чоп сегодня при помощи системы видеофиксации установили рекорд нарушения скорости на отметке в 208 км/ч.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"208 километров в час. Превышение разрешенного скоростного режима почти на 130 км/ч! И пусть этот штраф невелик, относительно его доходов и стоимости авто (в случае превышения скорости более час на 50 км/ч, штраф составляет - 510 грн), но возможно он заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования", - написал он.

По словам Геращенко, рекорд установила машина Mersedes S class на трассе Киев - ЧОП в 11:47 первого же дня после запуска автоматической системы видеофиксации нарушения ПДД.

Напомним, в Украине стартует система автоматической фотовидеофиксации нарушений. С 1 июня нарушители начали получать административные постановления. При этом сумма штрафа уменьшается на 50%, если он был уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как сообщала "Страна", 12 марта министр внутренних дел Арсен Аваков запустил аналитический центр безопасности дорожного движения и презентовал систему видеофиксации административных правонарушений.