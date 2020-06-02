Правительство Зимбабве вызвало посла США в Хараре после обвинений Белого дома в адрес зимбабвийских властей о якобы их вмешательстве в ситуацию с массовыми протестами, вызванными смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Об этом сообщает зимбабвийская газета The Herald.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил американской телекомпании ABC, что некоторые страны, включая Зимбабве, являются "иностранными противниками" и пытаются использовать нынешние протесты в США, чтобы вмешаться во внутренние дела страны.

Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо 1 июня встретился с послом США в Хараре Брайаном Николсом и сказал ему, что обвинения г-на О'Брайена "ложные, без каких-либо фактических оснований".

Мойо добавил, что претензии наносят серьезный ущерб отношениям двух стран, и без того сложным из-за многолетнего обмена нотами протеста и экономических санкций.

"Зимбабве не является и никогда не было противником Соединенных Штатов Америки", - заверил он.

"Даже перед лицом неоднократного вмешательства в наши внутренние дела Зимбабве неизменно поддерживает статью 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, которая настоятельно призывает все государства-члены уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других стран. состояния", - сказал министр.

Он передал послу Николсу, что Зимбабве хочет нормальных отношений сотрудничества с США, основанных на взаимопонимании, взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга, что противоречит замечанию О’Брайена.

А один из зимбабвийских чиновников заметил: "Всякий, кто следил за недавними событиями - от трагической смерти господина Флойда до последующих протестов - поймет, что обвинения в участии Зимбабве на любом из этих этапов являются нелепыми".

Как писала "Страна", к воскресенью протесты в США охватили 35 городов, в том числе самые крупные.

Мы также приводили многочисленные фото и видео акций протеста в разных частях страны.