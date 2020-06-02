Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил Временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни.

Соответствующее постановление № 31 от 30 мая 2020 года вступило в силу сегодня, 1 июня, информирует Юрлига.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном) между регионами

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения должна осуществляться в пределах количества мест для сидения, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

В случае перевозки между регионами транзитом через регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства (без права посадки пассажиров в транзитном регионе). В случае перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50 % количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди, сзади.

Разрешается одновременное нахождение в помещениях железнодорожного вокзала не больше одного человека на 10 кв. м площади в залах обслуживания пассажиров (залы ожидания и т. п.) с соблюдением физического дистанционирования (1,5 метра). В местах потенциального скопления пассажиров должна быть нанесена временная маркировка для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Запрещается нахождение пассажиров на железнодорожных вокзалах, станциях без использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Работники железнодорожного транспорта должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитные маски). Работники, имеющие непосредственный контакт с пассажирами, должны быть обеспечены карманными диспенсерами со спиртосодержащим антисептиком.

Перед началом рабочей смены должен проводиться температурный скрининг всем работникам пассажирского хозяйства. Работники, у которых при проведении температурного скрининга выявлены температура тела свыше 37,2° C или признаки респираторных заболеваний, к выполнению обязанностей не допускаются.

В помещениях вокзалов необходимо проводить влажную уборку с использованием дезинфекционных средств (в часы снижения интенсивности движения поездов, но не реже чем четыре раза в сутки) и проветривать залы ожидания, фойе, зоны обслуживания пассажиров не реже чем каждые 2 часа, а при благоприятных погодных условиях - постоянно.

На железнодорожных вокзалах, станциях, в поездах необходимо проводить дезинфекционную обработку поверхностей (ручки дверей, перила стульчиков для сидения, откидные столики, раковины, информационные стойки и т. п.) спиртосодержащими дезинфекционными средствами с содержимым спирта не менее 70%.

На железнодорожных вокзалах и станциях должны быть организованы места для обработки рук пассажиров и работников спиртосодержащими антисептиками.

Запрещается предоставление кейтеринговых услуг и реализация продуктов питания в поездах, кроме бутиллированной питьевой воды.

Временно отстраняются от работы в зонах массового скопления пассажиров лица из группы риска.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах дальнего сообщения должна осуществляться в пределах количества мест для пассажиров, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

В случае перевозки между регионами транзитом через регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах количества мест для пассажиров, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство (без права посадки пассажиров в транзитном регионе).

В случае перевозки в регион, в которой не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест для пассажиров, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также действуют нормы относительно температурного скрининга работников, социального дистанцирования, масочного режима и санитарной обработки поверхностей.

Ранее "Страна" сообщала, что с 15 июня в Украину вернутся международные авиаперевозки, но станет обязательной двухнедельная изоляция после них.

Также мы показывали фото, как работает Центральный вокзал в день возобновления перевозок пассажиров.