Американец украинского происхождения Богдан Вечирко, который въехал в толпу людей на грузовике в американском городе Миннеаполисе, не имеет отношения к ВСУ. Об этом сообщил украинский Генштаб в Facebook.

"Информация, которая распространяется в СМИ и социальных сетях об участии в инциденте якобы участника АТО и бывшего военного Богдана Вечирко, водителя бензовоза, который 31 мая 2020 в Миннеаполисе (США) на большой скорости въехал в толпу демонстрантов, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности", – заявили в Генштабе.

Также с редакцией издания "Фокус" связалась сестра украинского тезки Богдана Вечирко. Она сообщила, что ее брата, который живет в Украине, спутали с американским Богданом Вечирко.

"Она сообщила, что ее брат никак не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США", – утверждают журналисты.

О том, что водитель грузовика в Миннеаполисе служил в ВСУ и родом из Винницкой области, ранее сообщало американское издание для иммигрантов Vinorgad.us. Также скриншоты из Facebook-аккаунта "украинского" Богдана Вечирко массово публиковали американцы, которые обсуждали инцидент в соцсетях.

Оба мужчины немного схожи между собой, что, видимо, и породило путаницу.

Судя по тому, что Вечирко из США отправлял "донаты" Дональду Трампу и Республиканской партии, он явно имеет избирательные права, а значит – гражданин Америки.

Это подтвердили "Укринформу" в украинском посольстве, расположенном в Штатах.

"По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", – отметили дипломаты. Информация о его украинском происхождении проверяется, добавили в посольстве.

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о Богдане Вечирко, который в США въехал на грузовике в толпу людей.