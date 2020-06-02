Местный и апелляционный суд удовлетворили исковые требования истца, который просил отменить постановление инспектора полиции о привлечении его к административной ответственности по ст. 122 КУоАП.

Решение было принято исходя из того, что доказательств совершения истцом указанного правонарушения, кроме рапорта инспектора патрульной полиции, ответчик не предоставил.

В понимании ст. 251 КУоАП, такой рапорт не может считаться надлежащим и допустимым доказательством совершения истцом такого админправонарушения.

Суды пришли к выводу, что факт нарушения ПДД истцом не доказан ни протоколом об административном правонарушении, ни видеозаписью, ни свидетельскими показаниями.

Коллегия судей Административного суда ВС с таким выводом согласилась.

Затем Верховный Суд отклонил доводы жалобщика (инспектора полиции) о правомерности обжалуемого постановления, в связи с тем, что совершение административного правонарушения истцом не оспаривается, поскольку считает, что сам факт признания лицом вины в нарушении ПДД не может быть достаточным доказательством правомерности решения субъекта властных полномочий при отсутствии других надлежащих доказательств и не освобождает ответчика от доказывания правомерности своего решения.

ВС отметил, что рапорт работника полиции не может служить однозначным доказательством виновности лица в совершении административных правонарушений.

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