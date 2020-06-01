В Демократической Республике Конго выявили вспышку Эболы. Скончалось уже два человека.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter.

"Сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. Минздрав Демократической Республики Конго выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода. Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID19 - не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.", - написал гендиректор ВОЗ в Твиттере.

Вспышка произошла в городе Мбандаки, на Востоке страны.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. Также он отметил, что ситуация является напоминанием о том, что коронавирус не является единственной угрозой человечеству.

Отметим, эпидемия Эболы началась в Конго в конце лета 2018 года. Тогда из-за нее скончалось более двух тысяч человек. Первая эпидемия началась в 2013 году и убила около 11 тысяч человек.

Напомним, в Демократической Республике Конго, которая почти победила Эболу полтора месяца назад, снова зафиксирован летальный случай от этой лихорадки.

Как сообщала "Страна", власти Демократической Республики Конго (ДРК) начали применять экспериментальную вакцину против вируса Эбола. Зеленый свет на использование препарата дали в министерстве здравоохранения страны.