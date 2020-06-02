"Страна" публикует полный текст меморандума Украины и МВФ
"Страна" публикует полный текст Меморандума Украины с МВФ, в котором прописаны обязательства, взятые украинскими властям для получения кредита в 5 миллиардов долларов.
Документ состоит из трех частей:
- "Украина: письмо о намерениях" (адресовано на имя директора МВФ Кристалины Георгиевой);
- "Дополнение 1. Меморандум об экономической и финансовой политике (основные положения)";
- приложения с таблицами.
В письме сказано, что благодаря международной финансовой помощи Украина достигла макроэкономической стабильности, однако из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, стране необходимо дополнительное финансирование.
Затем авторы послания отчитываются о том, что сделали для поддержания экономической стабильности: приняли поправки к налоговому и таможенному кодексу, закон о банках, сняли ограничения на тарифы на отопление и так далее.
Письмо подписано президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием.
Основную часть документа составляет собственно меморандум с обязательствами. В таблицах указаны структурные ориентиры и контрольные показатели действий властей.
"Страна" уже подробно анализировала этот документ в статье "Подписались на медреформу, дорогую коммуналку и закрытие школ".
Теперь же мы пкубликуем полный текст на украинском языке.
Ранее "Страна" сообщала, что директор МВФ пообещала Зеленскому утвердить первую часть транша уже в ближайшее время.