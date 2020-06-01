Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус стал менее патогенным.

Об этом сообщил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан, передает CNBC.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - заявил он.

По его словам, коронавирус "остается вирусом-убийцей" и тысячи человек продолжают умирают от его осложнений каждый день.

Отметим, более 6,3 млн человек заболели коронавирусом за все время с начала пандемии. Около 370 тысяч умерло и 2,8 млн излечились.

Напомним, в Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рибарчук повторно заболела коронавирусом - тест на Covid-19 показал положительный результат.

Как сообщала "Страна", в Черновцах, несмотря на карантин и лидирующие показатели по коронавирусу в стране, на областном сборном пункте начала работу призывная комиссия. Призывники проходят медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор.