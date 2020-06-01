Вице-премьер Украины и фактический глава украинской делегации на переговорах в минском формате Алексей Резников заявил, что в консультациях по урегулированию конфликта на Донбассе должны участвовать Киев, Вашингтон и Лондон. Он считает, что в первое время Россию к ним допускать не следует.

Об этом Резников написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.

В публикации украинский вице-премьер предлагает новый "будапештский формат" для переговоров по Донбассу. По его мнению, "возвращение к рамкам Будапештского меморандума стало бы шагом в правильном направлении".

"Одна попытка сделать это уже предпринималась. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете безопасности ООН предложил начать срочные консультации в будапештском формате. В то время инициатива не получила продолжения", – отметил Резников.

Он добавил, что поначалу консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва якобы "отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой".

"Однако будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем", – полагает автор статьи.

Вице-премьер уверен, что для России переговоры в будапештском формате могут быть полезны, так как дадут ей возможность восстановить утраченное доверие международного сообщества.

Резников заверил, что Киев пока не намерен отказываться от минского формата.

Украина постоянно в последнее время заводит речь об изменении формата мирных переговоров. Например, 18 мая у Зеленского завели речь о включении в переговорную группу по Донбассу депутатов от партии "Голос".

А за два дня до этого Киев заявил, что задействует в переговорах переселенцев с Донбасса на подконтрольную Украине территорию.