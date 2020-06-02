В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будут голосовать за программу нового Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в заявлении партии, которое опубликовано на ее сайте.

"Правительство, склепанное на скорую руку из случайных людей, просто не нашло ничего лучше, чем побуквенно скопировать тексты и идеи времен режима Порошенко. Идеи, которые уже были напрочь отброшены тремя четвертями украинских избирателей на выборах. В буклете правительства Шмыгаля опять читаем узнаваемые лозунги о "курсе реформ" и "евроатлантической интеграции", которые обернулись разрушением медицины, образования, социальной системы и планомерным уничтожением промышленности. Вновь видим знакомые идеи об "обеспечении информационной безопасности", языковой унификации Украины и утверждении в стране "единой национальной системы ценностей", которые обернулись репрессиями, преследованиями и глубоким расколом украинского общества", - заявили в партии.

В ОПЗЖ удивлены, что правительство в программе нашло место, чтобы упомянуть о важности сотрудничества с международными финансовыми организациями. Но не сказано ничего по поводу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"В этой пустышке нет ни одного параметра, по которому можно определить, выполняет ли правительство поставленные цели и работает ли власть вообще. Очевидно, этот рекламный буклет был изготовлен только с одной целью – для дешевого пиара. Ведь, по сообщениям СМИ, правительство Шмыгаля уже давно и плотно находится на информационном, а теперь и на интеллектуальном обеспечении у известного украинского магната Рината Ахметова. Только на близких к Ахметову информационных ресурсах это правительство до сих пор хвалят", - заявили в "Оппоплатформе".

Ранее "Страна" рассказывала, почему Рада не хочет голосовать за программу Шмыгаля.

Также мы сообщали, что 29 мая правительство провело стратегическую сессию, в ходе которой ставилась цель сформировать единое видение миссии, ключевых целей и "бренда" Кабмина.