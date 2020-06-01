Врачи рассказали, как помочь ребенку перестать бояться уколов перед прививками

На День защиты детей в Минздраве рассказали, что перед походом к врачу для вакцинации, ребенку нужна определенная психологическая подготовка, так как многие боятся уколов и просто врачей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Для начала нужно взять на визит врача любимую игрушку ребенка и, желательно, его одеяло. Если ребенок школьного возраста, стоит объяснить ему, для чего делают прививки и попросить старших детей подтвердить их пользу. Не стоит пугать детей уколами в случае плохого поведения, так как подсознательно ребенок запомнит плохую ассоциацию и будет думать, что поход к врачу- наказание.

Нужно напоминать, что прививки помогают организму и защищают его, но не врать о том, что это совсем не больно. Несмотря на ощутимые неприятные ощущения, продлится это совсем недолго.

Также в Минздраве напомнили, что с 22 апреля 2020 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это постановление разработано на основе рекомендаций Центра общественного здоровья Украины для того, чтобы снизить вероятность вспышек вакциноуправляемых инфекций, снижение числа заболеваний болезнями, которые можно предотвратить, а также, чтобы не допускать пропуск плановой вакцинации.

Кроме того, в Минздраве отметили, что сделали уже более 85 тысяч прививок новорожденным против туберкулеза вакциной БЦЖ, более чем 70 тысяч прививок от полиомиелита детям до года и более 70 тысяч прививок АКДС вакциной для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка детям до года.

Напомним, в Минздраве призвали не откладывать в длинный ящик обязательную вакцинацию даже в условиях пандемии коронавируса, так как некоторые болезни, как пневмококковая инфекция, могут быть губительны. В 2020 году лишь 20% населения прошло обязательную вакцинацию.

Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. Чтобы она не наложилась на обычный сезонный грипп и ОРВИ, население будут массово прививать от гриппа.

Также "Страна" писала, что с 21 до 26 апреля прошла Европейская неделя иммунизации. По инициативе ВОЗ в Украине ее проводят ежегодно с 2006 года, чтобы повысить уровень вакцинации. Несмотря на эпидемию коронавируса нужно помнить о важности прививок и соблюдать их график.