Министр обороны Израиля Бени Ганц потребовал у начальника генштаба Авива Кохави ускорить подготовку ЦАХАЛа к началу реализации плана односторонней аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает сайт новостей Израиля.

По условиям коалиционного соглашения депутатов Кнессета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху вправе представить чрезвычайному правительству согласованный с США план объявления израильского суверенитета над долиной Иордана и другими территориями, занятыми еврейскими поселениями.

Депутат от партии "Ямин" Аелет Шакед сказала, что премьер еще не показал политсиле карты предназначенных к аннексии территорий. По словам Шакед, в партии хотят, чтобы были палестинские анклавы на территории Израиля, "а не так, как на картах, - израильские анклавы на палестинской территории".

Как писала "Страна", 17 мая Нетаньяху заявил, что пришло время Израилю установить свой суверенитет на землях Палестины. 25 мая он сообщил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле, и намерений менять эту дату нет.

На это Палестина ответила разрывом отношений с Израилем. А премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры стран ЕС направили Нетанияху личные письма с предостережениями от "односторонних шагов, которые дестабилизируют ситуацию в регионе".