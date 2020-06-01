Маленькие украинцы нарисовали все, что думают о коронавирусе и карантине. Фото

В Международный день защиты детей украинцам показали детские рисунки, которые показывают отношения маленьких граждан к пандемии и карантину.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"1 июня - Международный день защиты детей. В этот день Музей Детского Творчества совместно с Центром общественного здоровья Украины подготовили выставку детских рисунков, которые дети создали во время пребывания на карантине. Дети сами выбирали тему для творчества, а родители и учителя присылали готовые работы. Эта подборка детских рисунков интересна тем, что демонстрирует отношение украинских детей к пандемии COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, в Международный день защиты детей, президент Украины Владимир Зеленский разместил символичное фото со своей семьей и впервые показал сына Кирилла.

Как сообщала "Страна", правительство Украины приняло ряд решений относительно защиты детей. В частности, разрешило детям-сиротам проживать в приютах семейного типа до 23 лет.