Президент США Дональда Трамп провел совещание с руководством минобороны и минюста, по итогам которого призвал губернаторов больше привлекать дополнительные силы и Национальную гвардию для подавления беспорядков, которые бушуют в стране из-за смерти темнокожего мужчины.

Об этом со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Кейли Макинани сообщают "РИА Новости".

"Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены, но я могу сказать: он провел сегодня два совещания, на которых были (министр обороны Марк) Эспер, генерал (Марк) Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США - Ред.) и генпрокурор (Уильям) Барр. Они направят дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране", - сказала Макинани.

По ее словам, планируется создать "единый центр обороны". Он будет работать с властями штатов и муниципалитетов. Упомянутые чиновники войдут в состав этого центра.

Белый дом также призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

"Президент Трамп требует действий, чтобы защитить американский бизнес и граждан. Семнадцать тысяч бойцов нацгвардии развернуты в 24 штатах, но, согласно (председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США) генералу (Марку) Милли, только два штата задействовали более чем 1 тысячу", - добавила Макинани.

Кроме того, она раскритиковала губернаторов, чьей работой является поддерживать безопасность на местах. "Многие из них явно не справились со своей работой", - сказала она.



"Есть 350 тысяч доступных бойцов Национальной гвардии, и для беззакония, которое мы наблюдаем, нужно делать намного больше, чем сейчас. Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города", - подытожила Макинани.

Напомним, в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

Ранее мы писали, что в ходе беспорядков уже погибли 4 человека и несколько были ранены. Около 30 городов начали активно протестовать. Многие задержанные выражали свой протест в такой радикальной форме как поджигание машин, перекрытие трасс, некоторые бросали в представителей правопорядка коктейли "Молотова".