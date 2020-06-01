Незадолго до перестрелки в Броварах 30 мая правоохранители получили оперативную информацию о том, что в Киевскую область из Винницы едет группа молодых людей на микроавтобусах. Однако сведения не были переданы департаменту спецрасследований полиции Киевской области.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

После заседания комитета 1 июня нардеп также рассказал, что по Броварскому делу задержали более 20 человек, установлено около 50 участников перестрелки. По ним сейчас проводятся следственные действия.

Он добавил, что следующее заседание комитета по теме работы полиции состоится в конце июня. Руководитель Национальной полиции пообещал к очередному заседанию подготовить предложения по реструктуризации работы полиции.

Сегодня "Страна" также приводила сообщение другого члена комитета Ильи Кивы о том, что в связи с событиями в Кагарлыке нардепы и правоохранители рассматривают вопрос о возрождении инспекции по личному составу.

Еще мы рассказывали, что уволенный из-за стрельбы в Броварах шеф полиции Винницкой области пошел на повышение.