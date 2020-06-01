В День защиты детей в Минздраве рассказали, как обезопасить прогулки и игры на детской площадке, которые с первого взгляда кажутся безопасными.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Смертность детей в возрасте до пяти лет во всем мире уменьшилась с 12,6 миллионов в 1990 году до 5,4 миллионов в 2017 году. Это означает, что ежедневно умирают 15 тысяч детей по сравнению с 34 тысячами в 1990 году. С 1990 года глобальный коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился на 58%: с 93 случаев на 1000 новорожденных в 1990 году до 39 в 2017 году", - указано в сообщении.

Так, к международному дню детей в ЦОЗ опровергли мнение о том, что детские площадки являются самым безопасным местом для отдыха. Когда лети увлечены игрой, они могут найти опасность даже дома, не говоря об уличных просторах. В частности, чаще всего на площадках получают поверхностные и глубокие раны, вывихи, растяжения, травмы суставов и мышц, переломы костей верхних и нижних конечностей.

Чтобы избежать этих неприятностей, родителям рекомендуют придерживаться таких правил:

- Следите за тем, чтобы ребенок не касалась руками лица, особенно слизистых оболочек. Приучайте его к тому, чтобы во время чихания или кашля - прикрывал рот изгибом локтя. Старайтесь избежать тесного контакта вашего ребенка с другими детьми.

- Во время прогулок у вас всегда должна быть с собой чистая вода, салфетки, антисептическое средство и пластырь. Дома обязательно тщательно вымойте руки себе и ребенку теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Перед началом игры на площадке проверьте игровое оборудование, находится ли оно в исправном состоянии. Также убедитесь, что все части, особенно подвижные надежно закреплены и отсутствуют выступающие элементы с острыми краями.

- Проверьте, чтобы на площадке не было бутылок, стекла, острых деталей, шприцев и тому подобное. Особенно тщательно проверьте песочницу.

- Позаботьтесь, чтобы одежда и обувь ребенка были удобными и не мешали ему свободно двигаться. Желательно, чтобы одежда не имела элементов, которые могут зацепиться или застрять в игровом оборудовании: длинные шнурки, застежки, украшения и тому подобное.

- Обувь должна быть на нескользящей подошве и надежно фиксироваться на ногах. Летом желательно надевать носки и заботиться о защите от солнца. Надевайте ребенку головной убор и используйте солнцезащитные средства для кожи.

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Внимательно наблюдайте за ребенком, когда он на подвижном и высоком игровом оборудовании. Не допускайте, чтобы ребенок оказался слишком близко к оборудованию, когда там находятся другие дети.

- Убедитесь, что открытые отверстия на игровых конструкциях достаточного размера, чтобы части тела ребенка не могли в них застрять. Для игры выбирайте то оборудование, которое соответствует возрасту и росту ребенка.

- Обратите внимание на покрытие, особенно в местах, на которые может спуститься или упасть ребенок. Оптимально, чтобы покрытие было достаточно мягким и имело ударопоглощающие свойства как песок, резина, гравийный отсев, искусственная трава и тому подобное.

- Проверьте на ощупь поверхности: спуски, перила. Они не должны быть слишком горячими или же наоборот - холодными.

Рассказывайте ребенку об этих правилах безопасного поведения на площадке. Со временем он поймет и запомнит их, что позволит минимизировать риск возникновения травм и получать от такого досуга только пользу и удовольствие.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская и председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Лотта Сильвандер, сегодня, 1 июня, подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как улучшение системы школьного питания и распространение здорового образа жизни, а также обеспечение равных прав детей в реализации их потенциала.

Как сообщала "Страна", по мнению уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, иностранцам необходимо запретить использовать услуги суррогатного материнства.