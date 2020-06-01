Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин объявил о проведении "военного парада" в Донецке 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, в понедельник, 1 июня.

"Военный парад пройдет традиционно по главной улице столицы Донецкой Народной Республики 24 июня. Парад планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тысяч человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую", - написал Пушилин.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Там обвиняют украинскую сторону в нарушении Минских соглашений и обстрелах.

"Страна" разбиралась, почему "ДНР" и "ЛНР" заговорили о войне и привели войска в боеготовность.