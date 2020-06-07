Сегодня, 7 июня 2020 года, отмечается Святая Троица. Это один из самых больших и значимых праздников у православных христиан. Он напоминает верующим о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

Троица - радостный добрый праздник. В этот день принято приглашать в гости родных и друзей, угощать их вкусными блюдами. Незамужние девушки гадают. Устраиваются народные гуляния.

Что на Троицу накрывают на стол, что сегодня можно и нельзя делать рассказывается в материале "Страны". А ниже мы предлагаем вниманию читателей яркие и красочные открытки и картинки с праздником Святой Троицы. Их можно отправить на смс или в мессенджере и таким образом поздравить твоих близких.

Троица 2020 - поздравление в картинках, открытках и гиф