Насильники из Кагарлыцкого отделения полиции даже не пытались скрыть следы преступления и не смыли кровь
Число подозреваемых в деле об изнасиловании молодой женщины в отделении полиции Кагарлыка может увеличиться. Всех сотрудников проверяют на соответствие служебным обязанностям.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится (там не только двое лиц), так, возможно, и по другим делам", - заявил Монастырский журналистам после заседания комитета 1 июня.
Он добавил, что в связи с Кагарлыцким делом проверяют на соответствие деятельности служебным обязанностям каждое должностное лицо городского отделения полиции - "от руководителя до дежурного".
"Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", - возмутился Монастырский.
Он рассказал, что лично побывал в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые полицейские не удосужились смыть.
Монастырский отметил, то расследованием Кагарлыцкого дела занимаются около 20 следователей Государственного бюро расследований.
"Сейчас проводятся 43 экспертизы, назначенные по этому делу", - сообщил нардеп.
По его словам, задержанные полицейские не признают, что совершили преступление, заявляя, что жертва сама согласилась на половую связь.
Как писала "Страна", шокирующее преступление в Кагарлыке произошло 25 мая.
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