Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 1 июня

В Минздраве показали карту заболеваемости жителей разных областей Украины коронавирусом. За последние сутки заразилось 340 украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 005 (587 выздоровели)

Волынская область - 932 (259 выздоровели)

Днепропетровская область - 942 (265 выздоровели)

Донецкая область - 163 (89 выздоровели)

Житомирская область - 742 (416 выздоровели)

Закарпатская область - 1 206 (405 выздоровели)

Запорожская область - 447 (252 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1420 (818 выздоровели)

Киев - 3043 (654 выздоровели)

Киевская область - 1 600 (398 выздоровели)

Кировоградская область - 514 (400 выздоровели)

Луганская область - 47 (40 выздоровели)

Львовская область - 1 700 (420 выздоровели)

Николаевская область - 294 (154 выздоровели)

Одесская область - 896 (225 выздоровели)

Полтавская область - 270 (249 выздоровели)

Ровенская область - 1 770 (887 выздоровели)

Сумская область - 170 (141 выздоровел)

Тернопольская область - 1176 (912 выздоровели)

Харьковская область - 1 083 (408 выздоровели)

Херсонская область - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая область - 454 (234 выздоровели)

Черкасская область - 406 (308 выздоровели)

Черновицкая область - 3377 (945 выздоровели)

Черниговская область - 177 (63 выздоровели).

"Подтверждено 24 012 случаев COVID-19, из них 9690 выздоровели, 718 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев. На амбулаторном лечении находится 16 650 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 7 362 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 283 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сообщил о заражении коронавирусом, собирается 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы.

Как сообщала "Странав в Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рибарчук повторно заболела коронавирусом - тест на Covid-19 показал положительный результат.