В Испании, по данным на 1 июня, впервые с марта, не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на испаноязычные СМИ сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что за последние сутки в Испании выявили лишь 71 новый случай заболевания Covid-19. Общее число заразившихся за время пандемии составляет 239 тысяч 638 человек.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. 27 мая в стране начался 10-дневный траур по погибшим от коронавируса. С начала вспышки коронавируса там скончалось 27 тысяч человек. Траур включает в себя торжественную церемонию поминовения под председательством главы испанского государства короля Филиппа VI.

Ранее мы писали, что власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности в стране в последний раз. Особый режим будет действовать в стране до 21 июня.

Также мы сообщали, что, в середине мая, испанцев впервые обязали носить медицинские маски и респираторы в общественных местах и на улице. Такая мера сохранится до конца карантина.