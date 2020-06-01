Депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук на заседании фракции задала Давиду Арахамии вопрос, почему в парламенте не выносится на голосование вопрос создания временной следственной комиссии (ВСК) о разговорах Байдена и Порошенко.

Об этом Верещук рассказала корреспонденту "Страны" после заседания фракции.

"Арахамия сообщил следующее. У нас сегодня продолжается обсуждение функций и полномочий ВСК в данном направлении, то есть даже как будет звучать название ВСК. На сегодня есть содержание соответствующего обращения в МИД, чтобы мы могли обеспечить ВСК от критики со стороны разных кругов - в США или в других внешних - о том, что мы влияем на внутреннюю политику США", - передала депутат объяснение Арахамии.

Ранее "Страна" писала, что Верещук поднимала тему создания ВСК по пленкам Байдена-Порошенко сразу после их обнародования.

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