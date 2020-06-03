3 июня ожидается растущая Луна в Скорпионе, магнитных бурь не предвидится. В отдельном материале "Страны" можно ознакомиться с полным лунным календарь на июнь 2020. А ниже мы предлагаем вниманию читателей гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Лучше всего этот день подойдет для строительства в прямом и переносном смыслах. Речь может идти об отношениях, карьере и доме. Стройте и созидайте, созданные вами сегодня "конструкции" будут прочными.

Телец (21.04 - 20.05)

Если накопились просьбы, которые вы обещали выполнить другим людям, самое время воплотить их в жизнь. Не тяните и не откладывайте, иначе сработает "эффект бумеранга".

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Звезды рекомендуют Близнецам уделить внимание себе, своему здоровью и красоте. Займитесь этим или в домашних условиях, или обратитесь к специалистам.

Рак (22.06 - 22.07)

Вселенная намекает Ракам на то, что нужно завершить все начатые весной дела. Если вы будете оттягивать, то "удовольствие" может растянуться еще надолго и вам придется топтаться одном на месте.

Лев (23.07 - 23.08)

Часть сегодняшнего дня потратьте на помощь нуждающимся. Уделите внимание близким или друзьям, которые временно оказались в тяжелой ситуации. Проявите милосердие.

Дева (24.08 - 23.09)

Ваша жизненная река сегодня будет походить на горную - быструю и холодную. Ориентироваться нужно оперативно, принимать решения - моментально. Если вы соберетесь и справитесь, этот день окажется очень плодотворным.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам сегодня на первое место нужно поставить потребности самых близких людей. Дать им совет, протянуть руку помощи, сделать приятное, тем самым порадовав. Это будет важно для укрепления отношений.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня, возможно, придется жалеть об упущенных шансах или о людях, которым вы дали уйти. Однако помните, что горевать контрпродуктивно. Даже если вы и ошиблись, нужно идти дальше с уже приобретенным опытом.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам в этот день следует не реагировать на провокации и не поддаваться на уловки, если на вас попытаются переложить чужую ответственность или работу. Однако будьте деликатными - обращая на это внимание, не нужно переходить на повышенный тон.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждут приятные моменты радости. Наслаждайтесь ими в полной мере, пропускайте через себя каждую минуту счастья. Таким образом вы получите нужный заряд позитива.

Водолей (21.01 - 20.02)

Если вы почувствовали, что устали, то возьмите паузу и переведите дух. Если же вовремя не поставите на паузу свой ритм, то вскоре он сильно замедлится. И тогда для перезагрузки вам понадобится уже намного больше времени.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам в этот день важно признаться самим себе в том, чего им хочется, в чем и в ком они нуждаются. Будьте откровенны с собой и делайте выводы. Не бойтесь менять жизнь и меняться. Перемены будут к лучшему.