Граждане России смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в течении семи дней - с 25 июня по 1 июля.

Об этом со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по изменениям в основной закон, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщают "РИА Новости", в понедельник, 1 июня.

Сообщается, что в России 1 июля официально объявлен выходной, но по предложению Центризбиркома голосование на фоне пандемии коронавируса начнется раньше.

"Считать будут первого июля", - сказал Крашенинников.

Так, в рамках профилактических мер, связанных с распространением Covid-19, на участках для голосования избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру. Кроме того, у членов избирательных комиссий возьмут анализ на коронавирус.

Напомним, Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию в день парада Победы, 24 июня, заявив, что нельзя объединять два значимых события.

Среди предложенных 400 поправок - приоритет российского законодательства над международным и право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.