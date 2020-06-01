Граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечения государственной границы.

В Госпогранслужбе напомнили, что согласно постановлению правительства, е-паспорта в приложении "Дия" являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Особую актуальность эта норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать только внутри страны. Например, как удостоверение личности можно их предъявлять представителям Национальной полиции.

Однако ни один из пунктов решения правительства, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

"На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление граждан на границе", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве и Киевской области возобновили оформление загранпаспортов.

Также мы сообщали, что суд оштрафовал одесситку на 17 тысяч за ночную прогулку без паспорта во время карантина.