Александр Ткаченко, которого прочат на пост министра культуры, рассказал, будет ли он участвовать в праймериз в мэры Киева, если станет министром, и продолжит ли продвигать скандальный закон о дезинформации вслед за Владимиром Бородянским.

На вопрос журналиста "Страны" о мэрских амбициях нардеп ответил уклончиво.

"Вопрос о Киеве будет находиться в моем фокусе внимания несомненно, потому что я киевлянин и потому что интересуюсь этими вопросами. Будет отдельная встреча представителей фракции, мажоритарщиков по Киеву, где этот вопрос будет подниматься", - сказал "слуга народа".

Что касается продвижения скандальных законов о медиа и дезинформации, Ткаченко выразился более определенно.

"Давайте так. Закон "О медиа" продвигал наш комитет. Сейчас он находится на перезагрузке, идет на первое повторное чтение... Если вы имеете в виду закон о дезинформации, то для индустрии сейчас важнее принять закон "О медиа", - сказал Ткаченко, дав понять, что скандальный законопроект о фейках, презентованный Бородянским, он пока продвигать не планирует.

Ранее "Страна" писала, что решение о назначении Ткаченко министром поддержала фракция "Слуги народа" на заседании в понедельник.

Также мы сообщали, что Ткаченко и Дубинский объявили об участии в праймериз "Слуги народа" по выборам мэра Киева.